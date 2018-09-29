مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني يطلب اللجوء في سويسرا‎

قالت مجلة “صدا” الإصلاحية الإيرانية، السبت، إن مسؤولاً بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، تقدم بطلب اللجوء في سويسرا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب الرئاسة الإيرانية قوله إن “مسؤولاً في مكتب الرئيس حسن روحاني سافر قبل نحو 45 يوماً إلى سويسرا لمتابعة بعض الشؤون الإدارية العادية، ولم يعد إلى طهران منذ تلك الفترة”.

وقالت المصادر إنه “بعد التحقيق في الموضوع تبين أنه تقدم بطلب اللجوء لدى السلطات السويسرية”، من دون أن تكشف عن هوية الشخص، منوهة إلى أنه “يعمل مسؤولاً في قسم التشريفات والمراسم بالرئاسة الإيرانية”.

وفي سياق متصل، دعا مكتب الرئاسة الإيرانية، وسائل الإعلام، إلى عدم تناقل هذه الأخبار لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن أسباب عدم عودة المسؤول في مكتب الرئاسة إلى طهران رغم انتهاء إجازته التي كانت مخصصة لإنجاز أمور إدارية في سويسرا.