بلدية إيرانية تنشر لوحة إعلانية لجنود إسرائيليين (فيديو وصور)

نشرت بلدية مدينة شيراز جنوب إيران، اليوم الخميس، لوحة لجنود إسرائيليين على الحدود مع فلسطين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية إن اللوحة التي نشرتها بلدية مدينة شيراز، اليوم، لتخليد الحرب العراقية الإيرانية، كانت تعود لجنود إسرائيليين، بعدما كتبت البلدية عليها نصوصًا على أنها لجنود إيرانيين، كانوا في خطوط المواجهة العسكرية مع قوات الجيش العراقي.

وسارع رئيس بلدية شيراز، حيدر إسكندر بور، إلى تقديم اعتذار للإيرانيين عن الخطأ الذي قامت به بلدية المدينة، بنشرها صورة لجنود إسرائيليين على أنهم جنود إيرانيون شاركوا بالحرب ضد العراق.

وأوعز إسكندر بور، في تصريحات صحفية، بالتحقيق في مسألة تركيب لافتة عليها صورة وغير مرتبطة بأسبوع ما يسمى بـ”الدفاع المقدس” في إيران، مشددًا على محاسبة المقصرين.

وتحيي إيران كل عام وتحديدًا يوم 22 من سبتمبر/ أيلول، وحتى 28 من الشهر ذاته، أسبوع ما تسميه “الدفاع المقدس – ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية”، والتي استمرت لمدة 8 سنوات، وبدأت في العام 1980.