نتنياهو معلّقًا على تفضيل ترامب لحل الدولتين: “لم أتفاجأ”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي الأربعاء، إنه “لم يفاجأ” بتفضيل دونالد ترامب لحل الدولتين مع الفلسطينيين، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.

وكانت تصريحات ترامب بخصوص حل الدولتين أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر، حيث قالت إدارة الرئيس الأمريكي من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.

وسبق أن سرّبت وسائل إعلام أمريكية حديثًا عن خيار الدولة الواحدة كحل للقضية الفلسطينية، طرحه ترامب في حديث خاص مع العاهل الأردني عبد الله الثاني قبل أشهر.

وانتقد العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، خيار الدولة الواحدة ووصفه بغير الديمقراطي، وقال إنه لا بديل عن حل الدولتين.