نتنياهو يستعين بترامب لنزع فتيل الأزمة مع موسكو

تصدرت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وروسيا أجندات الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووجهت موسكو إلى تل أبيب في الأيام الماضية اتهامات بإسقاط طائرتها المقاتلة “إليوشن إلـ-20” قبالة سواحل مدينة اللاذقية السورية، ما أحدث شرخًا في العلاقة بين البلدين.

وذكر موقع “واي نت” العبري، أن ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي غطاء أمريكيًا بشأن الأزمة مع موسكو، إذ أبلغه بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في تلك القضية بنسبة 100%.

وحسب الموقع، فإن ترامب أكد عزمه الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة مع إسرائيل “إذا كان هناك مجال لذلك”، في إطار نزع فتيل الأزمة بين البلدين.

بدوره ذكر موقع “سيروغيم” العبري أن نتنياهو استهل الاجتماع بالثناء على ترامب، خاصة أن اللقاء كان الأول بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشيرًا إلى أن نقل السفارة كانت خطوة مثيرة للجدل، لكن “اتضح أنها إيجابية للغاية”.

وأضاف نتنياهو، أن “التحالف القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بهذه القوة مقارنة بالماضي”، متوقعًا أن يستمر التعاون مع واشنطن والمضي قدمًا في مناقشة الملفات العسكرية والأمنية المشتركة، فضلًا عن الحرص على ما وصفه بـ”السلام الإقليمي”.

كما نقل الموقع، جانبًا من اللقاء، حيث أشار إلى ترامب الذي وجّه كلمة لنتنياهو قال فيها: “بيبي.. نحن معك بنسبة 100%، على إسرائيل أن تتسم بالقوة”.

وقد تناول الجانبان، الحديث عن مبادرة السلام المعروفة باسم “صفقة القرن”، التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية بشـأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال ترامب إنه يريد تحقيق السلام بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)، مضيفًا: “من الجيّد أننا انتهينا من مشكلة القدس ورفعنا هذا الملف عن الطاولة.. قالوا إن هذه الصفقة هي الأصعب، وأنا أريد أن أنتهي منها في ولايتي الأولى”.