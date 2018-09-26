نائب إيراني: هجوم الأهواز كشف ضعف مؤسستنا الأمنية

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، اليوم الأربعاء، أن هجوم الأهواز ضد العرض العسكري كشف عن ضعف كبير في المؤسسة الأمنية الإيرانية.

وقال حسيني في تصريح لوكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت” خلال اجتماع لجنة الأمن القومي مع وزير الأمن (الاستخبارات) محمود علوي عن مناقشة الوضع الأمني في محافظة خوزستان، “إن أربعة إرهابيين (المهاجمين) تمكنوا من إطلاق النار لمدة 12 دقيقة ولم يطلق أحد النار عليهم”.

وأضاف أن “عدم إطلاق النار عليهم طيلة هذا الوقت الذي استمر 12 دقيقة يؤكد ضعف المؤسسة الأمنية الإيرانية”، مشيرًا إلى أنه “خلال الاجتماع مع وزير الأمن تم نقد الوضع الأمني في محافظة خوزستان بشكل عام”.

وتابع النائب الإيراني “أنه لأمر مؤسف أنْ كان من السهل على المهاجمين التحرّك خلال هذا الوقت، وحتى الإجهاز على الجرحى وقتلهم”، مجددًا اتهامه السعودية والإمارات والولايات المتحدة بدعم المهاجمين.

وشدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، على ضرورة السيطرة الأمنية وتوفير الحماية الكاملة لأي اجتماعات واحتفالات تقام في مناطق محافظة خوزستان.

وطالب حسين نقوي حسيني بضرورة محاسبة الأجهزة المعنية التي لم تقم بوضع أجهزة المراقبة وخاصة في الحديقة الخلفية التي استغلها المهاجمون كمبتدأ للهجوم على العرض العسكري الذي شهدته مدينة الأهواز السبت الماضي، وأدى إلى مصرع 29 وإصابة 60 بجروح وأغلبهم من الحرس الثوري الإيراني.

وكشف الهجوم عن فشل المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية التي دائمًا ما تتغنى بأنها تمتلك أقوى جهاز استخباراتي بالمنطقة.