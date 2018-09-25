إيران تنشر أول فيديو لـ22 شخصًا تزعم ضلوعهم في هجوم الأهواز

بث التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يظهر عددًا من المعتقلين الذين أعلنت عنهم وزارة الاستخبارات، أمس الإثنين، وزعمت أنهم من العناصر الضالعة بالهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز، السبت الماضي.

وذكرت القناة الأولى أن “هذا أول مقطع فيديو للعناصر الإرهابية التي شاركت، وأسهمت في الهجوم الذي استهدف قواتنا المسلحة في العرض العسكري بمدينة الأهواز السبت الماضي”.

ويأتي ذلك وسط مخاوف نشطاء من أهالي الأهواز من إطلاق إيران حملة قمع شرسة، تستهدفهم مستغلة الهجوم كذريعة.

وفي إشارة لما ذكره النشطاء، نقلت وكالة رويترز في وقت سابق أن من المرجح أن يطبق الحرس الثوري سياسة أمنية صارمة في إقليم خوزستان (الأهواز) في المستقبل القريب، ويعتقل أي معارضين محليين محتملين، بما في ذلك نشطاء الحقوق المدنية.

ويعيش في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان المتاخم للعراق معظم أبناء الأقلية العربية في إيران.

وتشعر هذه الأقلية بالإهمال منذ وقت طويل، من قبل الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الفرس في طهران.