مقتل دبلوماسي أمريكي داخل منزله في مدغشقر

أعلنت مدغشقر اليوم الإثنين، مقتل دبلوماسي أمريكي عثر على جثته داخل منزله في العاصمة “أنتاناناريفو”، مشيرة إلى أنّه تم إلقاء القبض على مشتبه به في الحادثة.

وقال الناطق باسم قوات الدرك في مدغشقر، القومندان هيريلالاتيانا اندرياناريساونا، إنّ إحدى دورياتها “عثرت على دبلوماسي أمريكي ميتًا في منزله حوالى الساعة الواحدة فجر الأحد، وذلك بعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص”.

وأضاف أنّ “رجال الإسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه”.

وتابع الناطق أنّه “تم توقيف رجل كان وجهه ملطخًا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل، وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي”.

ورفض الضابط إعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية الضحية والشخص الموقوف، أو الدوافع المحتملة لقتل الدبلوماسي.

إلى ذلك أعلنت حكومة مدغشقر تشكيل خلية تحقيق خاصة، لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأمريكي.

وشهدت مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم، في الأشهر الماضية، عدة جرائم أعادت الى الواجهة الجدل حول الأمن في البلاد، قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المقبلة.