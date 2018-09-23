تقرير إسرائيلي: بوتين قد يبتسم لنتنياهو لكن مع غلق الأجواء السورية

اعتبر تقرير إسرائيلي أن حادثة سقوط الطائرة الروسية في سوريا، الأسبوع الماضي، لن تؤثر على “الصداقة” بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل تقرير موقع “ديبكا” الإسرائيلي عن مصادر في الكرملين قولها، إن “الرئيس بوتين لا يرى أن الحادثة ستؤثر على صداقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

لكنه أضاف أن “الرئيس بوتين قد يواصل الابتسام في وجه نتنياهو، لكن في الوقت نفسه يوجه تعليمات لوزارة الدفاع الروسية بغلق المجال الجوي السوري أمام الطائرات غير الروسية إجمالًا، وليس فقط الطائرات الإسرائيلية بوجه خاص”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة وإسرائيل ستحاولان مع الوقت اختبار مدى إصرار بوتين على مسألة حظر الطيران في المجال الجوي السوري”.

واعتبر التقرير أن اتهامات روسيا لسلاح الجو الإسرائيلي بالوقوف خلف سقوط طائرة روسية في سوريا الأسبوع الماضي، “وقاحة، وتمثل إهانة للجيش الإسرائيلي”.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن الأحد خلال مؤتمر صحفي أن “الطرف الإسرائيلي أبلغ القوات الروسية بتنفيذ عمليته تزامنًا مع بدء الغارات وليس في وقت مسبق، ما أدى لسقوط الطائرة بالمضادات الأرضية السورية”.

وقال تقرير موقع “ديبكا” إن “الحديث يجري عن تفاقم حدة الأزمة بين موسكو وتل أبيب، بعد سقوط الطائرة”.

وتابع أن “اتهامات روسيا تحمل من الوقاحة والإهانة للجيش الإسرائيلي لأنها لم تتطرق لنتائج التحقيقات الإسرائيلية التي نقلها قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين خلال زيارته لموسكو والتي لم تسفر عن تقدم أو اختراق في الرواية الروسية”.

وأوضح التقرير أن “الإشكالية تكمن في أن الحديث يجري عن “جيشين يقاتلان في ساحة واحدة، بما في ذلك عسكريًا وسياسيًا، ففي وقت يدعم فيه الجيش الروسي إيران وحزب الله، يؤيد الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أصبح الحديث يجري عن وضع جديد، خطير وقابل للانفجار بشكل غير مسبوق”.

واختتم التقرير بالقول إنه “في الوقت الذي تخطط فيه وزارة الدفاع الروسية للعمليات العسكرية المقبلة في سوريا، من المفترض أن سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي أيضًا يخطط للعمليات العسكرية المقبلة هناك”.