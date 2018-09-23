تفكيك قنبلة يدوية بجانب مسجد في السويد

فككت الأجهزة الأمنية السويدية، اليوم الأحد، قنبلة عثر عليها ملصقة بجدار مسجد في العاصمة ستوكهولم، حيث يعتبر هذا الاعتداء العنصري الثالث الذي يتعرض له المسجد هذه السنة، مقابل 22 اعتداء سنة 2017.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة السويدية “آنا فيستبيرغ”، أن “القنبلة مصنوعة يدويًا”، وأضافت أن الشرطة تعتبر ما حدث تهديدًا وعملًا مخالفًا للقانون، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي في السويد “SVT”.

وأصدر المتحدث باسم الرابطة الإسلامية في السويد “محمد تمسماني” بيانًا جاء فيه: “علينا تركيب كاميرات مراقبة في المسجد، وإلا فإن أمن عشرات الناس معرض للخطر”.

وأشار إلى أنه “سبقت المطالبة بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد؛ لأنها أصبحت تتعرض لخطر حقيقي، لكن السلطات رفضت الترخيص بذلك”.

وتصاعدت وتيرة العنصرية والعداء للإسلام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بالسويد، ومن نتائجها صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 12.9% في انتخابات العام 2014، إلى 18% في الانتخابات الأخيرة.