نائب زعيم حزب العمال البريطاني: حكومة تيريزا ماي على شفا الانهيار

قال توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الأحد، إن حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على شفا الانهيار، وقد يتم إجراء انتخابات عامة في البلاد قريبًا.

وأشار إلى أنه إذا أيد الأعضاء خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول فكرة إجراء استفتاء ثانٍ على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي فسيكون من الصعب على زعامة الحزب تجاهلها.

وأضاف واتسون “إذا قرر مؤتمر حزب العمال أنه يرغب في تعهد بتصويت شعبي فيبدو لي أنه سيكون من غير المعقول أن نتحدى هذا القرار”.

وتابع النائب البريطاني “هذه الحكومة على شفا الانهيار، وقد نجري انتخابات عامة أخرى تدور أساسًا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي”.