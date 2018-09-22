وثيقة تكشف محاولة الإكوادر منح مؤسس ويكليلكس منصبًا دبلوماسيًا

نشرت وكالة رويترز، وثيقة قالت إنها تؤكد منح الإكوادور منصبًا دبلوماسيًا في روسيا لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني في عام 2017، ولكنها تخلت عن ذلك بعد أن رفضت بريطانيا منحه حصانة دبلوماسية.

وتأتي تلك الخطوة في محاولة رئيس الإكوادور لينين مورينو للتوصل إلى حل لوضع أسانج المتحصن في سفارة الإكوادور منذ ست سنوات لتفادي اعتقال السلطات البريطانية له بتهمة الإخلال بشروط الإفراج عنه بكفالة.

وكشفت رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الإكوادورية لنائبة كانت طلبت معلومات عن القرار، النقاب عن تلك الواقعة، إذ تبين الرسالة موافقة الإكوادور في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي على منح “وضع خاص للسيد جوليان أسانج حتى يمكنه أداء مهام في سفارة الإكوادور في روسيا”.

ويمنح “الوضع الخاص” الحق لرئيس الإكوادرو في تعيين حلفاء سياسيين في عدد محدد من المناصب الدبلوماسية حتى ولو لم يكونوا من العاملين في السلك الدبلوماسي.

غير أن وزارة الخارجية البريطانية قالت في مذكرة بتاريخ الـ21 من كانون الأول/ ديسمبر إنها لا تقبل أسانج كدبلوماسي، وإنها لا “تعتبر أن السيد أسانج يتمتع بأي نوع من الامتيازات والحصانة بموجب اتفاقية فيينا”، وذلك وفقًا لما نقلته الرسالة عن مذكرة دبلوماسية بريطانية.

وأشارت الرسالة إلى أن الإكوادرو تخلت عن قرارها بعد فترة وجيزة من ذلك، فيما قالت السلطات البريطانية إنها ستعتقل أسانج إذا غادر السفارة ما يعني ضرورة الاعتراف به كدبلوماسي من أجل السفر إلى موسكو.