على رأس عملهم.. السلطات التركية تحتجز 110 من جنود سلاح الجو مُشتبه بصلتهم مع “غولن”

أمر مدعي عام العاصمة التركية أنقرة باحتجاز 110 جنود من سلاح الجو، اليوم الجمعة؛ للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال مكتب المدعي العام: إن من بين من صدرت الأوامر باحتجازهم في العملية التي شملت العاصمة و15 إقليمًا آخرَ، 3 برتبة كولونيل و2 برتبة لفتنانت كولونيل و6 برتبة ميجر و3 برتبة كابتن، مضيفًا أن جميعهم في الخدمة.

وتُنفذ السلطات حملات اعتقال من آن لآخر تستهدف أنصار غولن منذُ محاولة الانقلاب، التي وقعت في شهر يوليو/تموز من عام 2016، وقُتل خلالها 250 شخصًا، وتقول تركيا: إن غولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في عام 2016، وينفي الأخير ضلوعه في المحاولة.