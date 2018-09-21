رغم توتر علاقات البلدين.. رئيس كوبا يلتقي السيناتور الأمريكي “كوركر “

اجتمع الرئيس الكوبي “ميجيل دياز كانيل”، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “بوب كوركر”، الذي يقوم بزيارة إلى هافانا؛ لبحث العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين وغيرها من “المسائل ذات الاهتمام المشترك”، بحسب وسائل الإعلام الحكومية يوم الخميس.

وأصبح كوركر، أرفع مسؤول أمريكي يلتقي معه دياز كانيل، منذ أن تولى السلطة في كوبا، خلفًا للرئيس راؤول كاسترو في أبريل/ نيسان.

وينتمي كوركر للحزب الجمهوري، لكنه كثير الانتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتقاعد عن مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا العام.

وتدهورت العلاقات بين خصمي الحرب الباردة خلال العام الأخير، نتيجة موقف ترامب العدائي تجاه الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون، وبسبب ما تصفه الولايات المتحدة بـ”موجة من الهجمات التي أثرت على صحة أفراد من دبلوماسييها في هافانا”.

وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر، ويقول المسؤولون بالحكومة إنهم يعتقدون أنها لم تقع مطلقًا أي من هذه الهجمات التي يعتبرونها ذريعة لتبرير الخلاف.

ومن المتوقع أن يسافر دياز كانيل إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، لكنه قال في مقابلة أجرتها معه إحدى المحطات يوم الأحد، إنه “لا يمكنه الحديث مع ترامب ما دامت تتمسك إدارته بموقفها الشاذ تجاه كوبا”.

وشددت إدارة ترامب حظر التجارة والسفر على كوبا، وقلصت بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في هافانا من أكثر من 50 موظفًا إلى 18 كحد أقصى.