حاولت تجنيده كمخبر.. القضاء يصدر حكمًا لصالح شاب مسلم ضد الحكومة الأمريكية

أصدرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، يوم الخميس، حكمًا يقضي بإعادة فتح دعوى أقامها أمريكي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر لنحو ست سنوات بشكل غير مشروع؛ للضغط عليه كي يصبح مخبرًا لمكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي”.

وقررت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون في الولايات المتحدة إلغاء حكم محكمة أدنى درجة، قالت إن مطالب الشاب يونس فكري باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ في الاعتبار، في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في مايو/ أيار 2016 بعد ثلاثة أعوام من إقامته للدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يُدرج على القائمة، ولن يُدرج على القائمة مرة أخرى، ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه.

وكانت القاضية مورجان كريستن قالت في حيثيات الحكم: “لا يزال فكري، على حد وصفه، موصومًا بأنه متطرف معروف أو مشتبه به وبأنه شخص يشكل خطرًا بالاشتراك في أعمال عنف، أو يستطيع عمليًا القيام بذلك”.

ويسري القرار على تسع ولايات بينها كاليفورنيا، لكن يمكن الاستشهاد به في محاكم بمناطق أخرى، فيما لم يصدر عن وزارة العدل الأمريكية أي تعقيب على قرار المحكمة، وفق رويترز.

ووضعت قائمة الممنوعين من السفر في عام 2003 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وتشمل الأشخاص الذين مُنعوا من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها.