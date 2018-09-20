 رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه 21 تهمة بالفساد

قالت الشرطة الماليزية ،اليوم الخميس، إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال ضد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص.

وقال نائب المفتش العام للشرطة، نور رشيد إبراهيم، في بيان، إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات بطريقة غير قانونية وسبع تهم بنقل العائدات إلى جهات أخرى.

ومن المتوقع محاكمة نجيب اليوم الخميس بتهمة الفساد فيما يتعلق بنقل أموال من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي ارتبط بعدد من الفضائح.

وتقول وزارة العدل الأمريكية التي تحقق بشأن صندوق (1إم.دي.بي) إن مبلغ 681 مليون دولار انتقل من الصندوق إلى حساب نجيب الخاص.