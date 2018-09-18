ترامب يأمر بإزاحة “السرية” عن وثائق تتعلق بالتحقيق حول التدخّل الروسي

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإزاحة السرية عن عدد من الوثائق الهامة المتعلقة بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول احتمال التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة لعام 2016، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وذكر موقع “فوكس نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الوثائق التي أمر ترامب بإزاحة السرية عنها تشمل طلب الحصول على إذن بتجديد مراقبة كارتر بادج، وهو أحد مساعدي حملة ترامب السابقين، وعلى الرسائل النصية التي تبادلها بيتر سترزوك وليزا بيج.

والخميس الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية، “إف بي آي”، فصل سترزوك، وهو عميل بارز في مكافحة التجسس؛ بسبب إساءته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسائل نصية تبادلها، أثناء حملة ترامب الرئاسية في 2016، مع زميلته ليزا بيج، وهي محامية سابقة في “إف بي آي”.

ونقل الموقع نفسه عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها: إن ترامب أمر بإزاحة السرية عن الوثائق بعد طلب عدد من لجان الكونغرس، ولأسباب تتعلق بالشفافية.

وتشمل الوثائق التي سيتم رفع السرية عنها أيضًا 12 تقريرًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول المقابلات التي تم إجراؤها مع مسؤول وزارة العدل بروس أور، وجميع تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول المقابلات التي تم إعدادها حول مراقبة كارتر بادج، وفق المصدر نفسه.

وأمر ترامب أيضًا وزارة العدل بكشف الرسائل النصية لعدد من الأشخاص الرئيسيين في التحقيق الروسي “بدون تنقيح”، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي، وبيتر سترزوك وليزا بيج، بحسب الأناضول.

ولم يتم الكشف فورًا عن موعد إزاحة السرية عن تلك الوثائق.