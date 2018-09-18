الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تفضح ترامب في كتاب جديد

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إنها حصلت على نسخة من كتاب “الكشف الكامل” Full Disclosure” الذي أصدرته ستورمي دانيالز، الممثلة الإباحية وصاحبة القصة الخلافية الطويلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تزعم فيها أنه اشترى صمتها على علاقته بها بمبلغ 130 ألف دولار.

في الكتاب تروي دانيالز كيف أن ترامب وهو ينجح في الانتخابات التمهدية، لم يكن يُصدق بأنه يمكن أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة، حتى إذا بدأت تتضح إشارات باحتمال فوزه، اضطر – كما تقول – أن يدفع لها مبلغ الترضية؛ لتمتنع عن نشر تفاصيل علاقتهما الجنسية.

لكن أسوأ ما في الكتاب وأكثره إحراجًا، بحسب ما نقلته “الغارديان” عن كتابها، هو وصفها التفصيلي للأعضاء الجنسية لترامب بأنها مثل “الكمأة” وكيف أنها ظلت تشعر بالتقزز كلما تذكرت لحظاتهما الحميمة.

وتروي دانيالز في الكتاب الذي لم تذكر “الغارديان” متى سينشر، أنها كانت ذات ليلة في العام 2007 مع ترامب في غرفة بأحد الفنادق يشاهدان مسلسلًا عن أسماك القرش، عندما تلقى اتصالًا من هيلاري كيلنتون وهي تخوض الانتخابات في مقابل باراك أوباما.

وطوال الحديث كرر ترامب تعبير “برنامجنا المشترك” عدة مرات فيما كان اهتمامه الحقيقي مُركزًّا على اسماك القرش، كما تقول.