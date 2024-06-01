"واللا": إسرائيل كانت ستسوق أسلحة اختبرتها بغزة في معرض "يوروساتوري"

قال موقع "واللا" العبري، السبت، إن إسرائيل كانت ستسوق أسلحة اختبرتها بغزة في معرض "يوروساتوري" للسلاح المقام في فرنسا، إلا أن قرار باريس إلغاء مشاركة تل أبيب سيحول دون انتهاز الفرصة.

ويشكل قرار فرنسا إلغاء مشاركة تل أبيب في معرض "يوروساتوري 24" الدولي للدفاع والأمن البريين، ضربة كبيرة لشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت تقارير، أمس الجمعة، بأن السلطات الفرنسية قررت إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض، المقرر في 17 حزيران/يونيو الجاري، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، فيما أكد الموقع أن السبب على صلة بالعمليات العسكرية في غزة.

المعرض الدولي مختص بالنظم القتالية البرية وكذلك نظم الأمن والاستخبارات وأسلحة تستخدم في عمليات التأمين المختلفة، وأصبح الأهم والأكبر والأكثر جاذبية للباحثين عن اقتناء الأسلحة والابتكارات الحديثة في عالم السلاح.