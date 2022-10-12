بولتون يزعم أن بوتين "سيوقع مذكرة انتحاره" حال استخدام النووي

زعم المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيوقع على مذكرة انتحاره، وسيلقى مصير قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في حال نفّذ تهديده باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا".

وأضاف بولتون أنه "يجب تكثيف الجهود لردع بوتين، من استخدام أسلحة نووية"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية بريطانية مساء الثلاثاء نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتابع "نحتاج لإرسال توضيح شديد بأنه إذا كان بوتين سيأمر باستخدام سلاح نووي تكتيكي، فإنه سيوقع مذكرة انتحاره.. أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه"، وفقًا لتعبيره.

وقال "يمكنك أن تسأل قاسم سليماني عما يحدث عندما نقرر أن شخصًا ما يمثل تهديدًا للولايات المتحدة" ، في إشارة للقائد العسكري بالحرس الثوري الذي قُتل عام 2020 في غارة جوية أمريكية في العراق.

وأعتبر بولتون أن التهديدات النووية من قبل الرئيس الروسي هي "للابتزاز"، لكنه لم يستبعد احتمال أن يستخدم بوتين النووي إذا "انهارت" القوات الروسية في أوكرانيا أو إذا كان بوتين، في وضع سياسي "خطير" في الداخل.

وفي الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من "حرب نووية تنهي العالم"، وهو أحد أكثر اعترافات إدارته المباشرة بالتهديد النووي الروسي.

وقال بايدن، يوم الخميس، إن "بوتين، لا يمزح عندما يتحدث عن احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية وكيماوية، لأن جيشه أصبح ضعيفَ الأداءِ بشكل كبير".

وحذّر بوتين، قائلًا "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا"، خلال خطاب وطني الشهر الماضي.

وتأتي المخاوف النووية في الوقت الذي تكافح فيه روسيا لتحقيق أي أهداف جوهرية في أوكرانيا وفقًا للمجلة التي لفتت إلى أن الحرب كشفت عن نقاط ضعف في الجيش الروسي، بما في ذلك الصعوبات في تجنيد القوات المحركة والحفاظ عليها.

وتصاعدت الضغوط على بوتين بعد تعرّض جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم لهجوم صاروخي نهاية الأسبوع الماضي والذي وصفته روسيا بأنه عمل إرهابي، وردّت بهجمات مكثفة على مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف؛ ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وجرح المئات.