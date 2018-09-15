وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد انتشارًا طويل الأمد للقوات في الشرق الأوسط

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين خلال زيارة إلى قاعدة جوية أردنية اليوم السبت، إنها لا يمكنها أن تستبعد انتشارًا طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.

وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة للقاعدة الأردنية التي يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع طائرات من طراز تورنيدو، تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وردت فون دير ليين على سؤال عمّا إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية إستراتيجية في الشرق الأوسط قائلة: “في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح.. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة”.