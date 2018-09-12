رئيس أكبر مصرف أمريكي يتراجع عن “كلام مهين” بحق ترامب

المصدر: ا ف ب

تراجع الرئيس التنفيذي لمصرف “جي بي مورغان تشايس”، جيمي ديمون، اليوم الأربعاء، عن “كلام مهين” أصدره بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ديمون، سخر من ذكاء الرئيس الأمريكي والمصدر العائلي لثروته، مؤكدًا قدرته على هزيمته في الانتخابات، وذلك خلال ندوة للإعلان عن برنامج تنمية اقتصادي جديد للمدن في مقر المصرف في نيويورك.

وقال ديمون: “أعتقد أنه بامكاني التغلب على ترامب (…) لأنني قوي مثله، وأنا أذكى منه، يستطيع أن يسدد لي الضربات كيفما يشاء، لكن هذا لن يجدي معي، سأعود فورًا لمواجهته”.

وأضاف بحسب محطة “سي أن بي سي” الأمريكية: “بالمناسبة هذا النيويوركي الثري كسب ثروته بنفسه في الحقيقة”، لافتًا إلى أنّها “لم تكن هدية من والده”.

لكن رئيس “جي بي مورغان” المعروف بفظاظته تراجع على الفور عن تعليقاته.

ونقل بيان صادر عن مكتب الإعلام في المصرف عن ديمون قوله: “لم يكن يجب أن أقول ذلك. أنا لست مرشحًا للرئاسة”، وذلك بعد أقل من ساعة على إذاعة “سي أن بي سي” للتعليقات الأصلية.

وأضاف، “هذا يثبت أني لن أكون سياسيًا جيدًا. أنا أصاب بالاحباط لأني أريد من كل الأطراف أن تجتمع للمساعدة في حل المشكلات الكبيرة”.

وبالإضافة إلى عمله كرئيس لـ”جي بي مورغان” أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول، يتولى ديمون رئاسة طاولة الأعمال المستديرة، وهي مجموعة ضغط في واشنطن تمثل معظم الشركات الأمريكية الكبيرة.

وأثنت المجموعة على خطوات ترامب بخفض الضرائب وتقليص الإجراءات الإدارية، لكنها انتقدت سياساته حول التجارة والهجرة وتجنبت الانتقاد المباشر للرئيس نفسه.

وكان ديمون وصف الـ”بيتكوين” العام الماضي بأنّها “عملية احتيال”، ثم أعرب لاحقًا عن ندمه على هذا التعليق.

كما أنه أثار الاستغراب في تموز/يوليو 2017، عندما قال: “أمر محرج إلى حد ما أن تكون مواطنًا أمريكيًا تجوب العالم بسبب الجمود السياسي في الولايات المتحدة”.

وأضاف حينها “لقد أصبحنا واحدًا من أكثر المجتمعات بيروقراطية ومشاكسة إلى حد الإرباك “، متابعًا: “كان يمكن للنمو أن يكون أقوى لو أننا اتخذنا قرارات ذكية لانهاء الجمود”.