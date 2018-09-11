متهم بالتواطؤ مع روسيا.. الابن البكر لترامب يقول إنه لا يخشى السجن

أعلن دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” بُثّت الثلاثاء، أنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

وتسلطت الأضواء على ترامب الابن بعد أن التقى محامية روسية في حزيران/يونيو 2016 في برج ترامب في نيويورك.

وتبين أن ترامب الابن كان خلال لقائه المحامية الروسية برفقة زوج شقيقته غاريد كوشنر وتناقشا في احتمال تقديم معلومات إليه يمكن أن تضر بمنافسة ترامب، الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويؤكد ترامب الأب والابن أن هذا اللقاء لم يسفر عن شيء، وأن المحامية الروسية حضرت فقط لمناقشة مسألة التبني بين روسيا والولايات المتحدة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخشى إيداعه السجن، قال ترامب الابن: “لا، لأنني أعرف ما فعلت وأنا غير قلق”.

وأضاف: “هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا فبركة شيء، ورأينا أنهم فعلوا ذلك مع جميع الباقين، وأكرر مرة ثانية، أنا لست خائفًا”.

وقال ترامب الابن أيضًا إن الرئيس الأمريكي قلّص عدد معاونيه بشكل كبير وحصرهم بعدد قليل من الأشخاص الذين يثق بهم في البيت الأبيض، وفق فرانس برس.

ويبلغ دونالد ترامب الابن الأربعين من العمر، وهو مستهدف من قبل المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.