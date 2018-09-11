ماتيس: حذرنا الأسد من شنّ هجوم كيميائي على إدلب

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الثلاثاء، إنه تم تحذير الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام أي أسلحة كيميائية في الهجوم المتوقع على محافظة إدلب شمال البلاد.

وصرح ماتيس لصحفيي وزارة الدفاع: “في إدلب نحن نراقب عن كثب ما الذي سيفعله نظام الأسد هناك بمساعدة الإيرانيين والروس”.

وفي إشارة للضربات الأمريكية السابقة التي بررتها الولايات المتحدة باستخدام الأسد الأسلحة الكيميائية قال ماتيس: “في المرة الأولى خسر 17% من مقاتلاته الجوية ذات الرؤوس المدببة” في إشارة إلى الرؤوس المخروطية غير المعتادة للمقاتلات الروسية الصنع، وفق فرانس برس.

وأضاف: “لقد تم تحذيره، وسنرى ما إذا كان سيتصرف بحكمة”.