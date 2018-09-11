المتقاعدون في إيران يقودون تظاهرات في 3 محافظات

نظم المئات من المتقاعدين في 3 محافظات إيرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات للمطالبة بزيادة رواتبهم لتحسين الواقع المعيشي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها إيران؛ جراء العقوبات الأمريكية والفساد المالي في المؤسسات الحكومية.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية الإصلاحية، اليوم، إن “المئات من المتقاعدين تظاهروا أمام مقر منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية بالعاصمة طهران؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم”.

وذكرت الوكالة أن “احتجاجات مشابهة شهدتها محافظتا “مشهد” و”يزد”؛ للمطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين والتوفيق بين حقوق المتقاعدين والموظفين”.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي ينظم فيها المتقاعدون في إيران احتجاجات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال مدير عام مكتب التخطيط والتطوير للنظم الوطنية لصندوق المعاشات، بهروز انتظاري، إن هناك 1.371 مليون متقاعد في إيران”

وأضاف: “التقاعد بالنسبة للعديد من المتقاعدين في إيران هو بداية التراجع في الفقر، وفترة من الضغوط المالية والمدخرات”.

وأوضح انتظاري أن “التقاعد تحوّل هذه الأيام من فرصة للسلام الداخلي، إلى تهديد اقتصادي يواجه الحكومات الإيرانية”.

وأكد أن “69% من المتقاعدين هم من الرجال و 31% من النساء، و81 % من المتقاعدين، ويعيش معظم المتقاعدين في مقاطعة طهران، ويبلغ عددهم 300 ألف شخص؛ أي 26.56 % من سكان المتقاعدين في طهران”.