هجوم على سفارة إيران في فنلندا وإحراق علم النظام‎

أقدَم عددٌ من المتظاهرين المعارضين للنظام الإيراني في العاصمة الفنلندية هلسنكي، على الاعتداء على مبنى السفارة الإيرانيّة، وتمكنوا من إنزال العلم الإيراني وإحراقه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، إن “نحو 150 عنصرًا من مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض للنظام الإيراني، تجمَّعوا يوم الاثنين أمام السفارة الإيرانية بالعاصمة الفنلندية هلسنكي وقاموا بإحراق العلم الإيراني”، مشيرة إلى أن “الشرطة الفنلندية اعتقلت 4 من العناصر الذين أحرقوا العلم الإيراني”.

في حين نفى مصدر في السفارة الإيرانية، إصابة عدد من العاملين بالسفارة، مؤكدًا -في الوقت ذاته- أن “السلطات الفنلندية اعتقلت 4 متظاهرين من المعارضين الإيرانيين الذين أحرقوا علم بلادهم”

في السياق، شهدت بريطانيا وكندا احتجاجات لأبناء القومية الكردية ضد النظام الإيراني على خلفية إعدامه السبت الماضي، 3 معارضين سياسيين من القومية الكردية بتهمة حمل السلاح ضد قوات النظام والتواطؤ مع جهات معادية.

وقامت السلطات الإيرانية بدفن جثامين المعدومين الثلاثة، وهم: رامين حسين بناهي، ولقمان مرادي وزانيار مرادي، في أماكن سرية ورفضت تسليم جثامينهم لعائلاتهم.

ويبلغ عدد الأكراد -وأغلبهم من أهل السنة- في إيران نحو 7 ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة، في حين تعاني الأقليات الدينية والعرقية من مضايقات النظام في طهران.