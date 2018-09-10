إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان السابق

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، شهيد خاقان عباسي؛ لعدم مثوله أمام المحكمة، في قضية اتهام بالخيانة تلاحقه.

وذكرت قناة “جيو نيوز” المحلية، أن المحكمة العليا في لاهور، أصدرت، اليوم، مذكرة توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق عباسي؛ لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية خيانة.

ورفع الدعوى ضد عباسي عضو المجتمع المدني، أمينة مالك، عن طريق المحامي أزهر صدّيق، وطالبت باتخاذ إجراء ضد عباسي ورئيس الوزراء المعزول نواز شريف؛ بتهمة محاولتهما التشهير بمؤسسات الدولة.

وذكرت القناة، أن هيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا بلاهور، يرأسها القاضي مزاهر علي أكبر نقوي، نظرت اليوم، في الدعوى ضد عباسي، مضيفة أن نقوي أعرب عن استيائه؛ بسبب غياب عباسي عن جلسة الاستماع.

وجاء في الدعوى، أن عباسي سرّب لنواز شريف، تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي الباكستاني بشأن الأخير، بعد إدلائه بتصريحات اعتبرت “مضلّلة”.

واعتبرت مقدمة الدعوى أن تصرف عباسي كرئيس للوزراء (آنذاك)، بمثابة “خيانة عظمى”.

وكانت محكمة لاهور العليا قررت، في يوليو/ تموز الماضي، تأجيل عقد جلسة الاستماع للمدعى عليه إلى فترة ما بعد الانتخابات العامة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ألقي القبض على شريف لدى عودته من بريطانيا، وتم زجّه في السجن ليقضي محكوميته البالغة 10 أعوام، بعد توجيه اتهامات فساد بحقه، متعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”وثائق بنما”.