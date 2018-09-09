على وقع التهديدات الإسرائيلية.. ظريف يهنئ اليهود بالسنة العبرية الجديدة

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليهود في بلده وأنحاء العالم، بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “أتمنى لكل اليهود من بني وطني وفي جميع أنحاء العالم عامًا جديدًا سعيدًا جدًا زاخرًا بالسلام والوئام. عيد سعيد عليكم في رأس السنة العبرية”.

وجاءت تهنئة ظريف، بعد أيام من إعلان إسرائيل بأنها شنّت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا، وهددت الإثنين الماضي أنها قد تهاجم أهدافًا عسكرية يشتبه بأنها إيرانية في العراق.

ونشر ظريف كذلك، عبر حسابه بموقع تويتر، صورًا للاحتفالات التي أقامتها الطائفة اليهودية في إيران، وذلك في مسعى لإظهار بلاده بأنها دولة تحترم الشعائر الدينية للأقليات والطوائف التي تسكنها.

وتراجع قوام الطائفة اليهودية في إيران إلى ما يقدر بين 10 آلاف و20 ألفًا مقارنة مع 85 ألفًا وقت الثورة عام 1979، لكن يعتقد بأنها أكبر طائفة يهودية في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.