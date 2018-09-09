بعد مقتل رئيس وزراء أبخازيا.. إصابة رئيس مولدوفا بحادث سيارة (فيديو)

قالت تقارير إعلامية، إن رئيس مولدوفا إيجور دودون نجا، اليوم الأحد، من حادث سيارة وقع على طريق سريع ببلاده.

وذكرت التقارير، أن حادث السير ناجم عن تصادم سيارتين من موكب الرئيس المولدوفي.

نقل رئيس مولدوفا إيغور دودون للمستشفى بعد حادث سيارة#إرم_نيوز #مولدوفا pic.twitter.com/IhexkZAAaI — إرم نيوز (@EremNews) September 9, 2018

وتضاربت الأنباء حول الوضع الصحي للرئيس دودون، ففي حين ذكرت تقارير إخبارية أنه لم يصب في الحادث، أفادت مصادر أخرى أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإيجور دودون موال لروسيا، وعلقت المحكمة الدستورية المولدوفية صلاحياته الرئاسية؛ على خلفية تعطيله قانون مكافحة “الدعاية الروسية” في مولدوفا.

وانزلقت مولدوفا إلى الاضطرابات؛ بعد الكشف عن فضيحة فساد في أواخر 2014.

وعايشت حتى انتخاباتها الرئاسية المباشرة، الأولى في عشرين عامًا، السنة الماضية مرحلة من التخبط، تقاذفتها فيها قوى منادية بالتكامل مع روسيا، وأخرى مع الغرب وأوروبا؛ الأمر الذي منع البرلمانيين من الإجماع على نهج أو مسار يوحدهم ويخرج البلاد من أزمة السلطة المزمنة فيها.

وجاء حادث دودون، غداة حادث سير آخر أدى لوفاة زعيم موال لروسيا، هو رئيس وزراء ما يعرف بجمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا.