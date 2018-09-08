الجيش الأمريكي يطلع ترامب على خيارات الرد على الأسد إذا استخدم “الكيماوي” في إدلب

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، اليوم السبت، أنّه أطلع الرئيس، دونالد ترامب، على خيارات عسكرية متوقعة ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في حال استخدامه السلاح الكيميائي بهجومه المرتقب على محافظة إدلب شمال البلاد.

وقال دانفورد، لعدد من الصحفيين المرافقين له خلال زيارته للهند برفقة وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، إنّ “البنتاغون يعدُّ خيارات عسكرية للرد على نظام بشار الأسد حال استخدامه تلك الأسلحة”، بحسب ما نقل موقع “ميليتري تايمز” الأمريكي.

يشار إلى أنّ قائد أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، هدّد الخميس الماضي، بقصف أهداف تابعة لنظام الأسد حال استخدامه الأسلحة الكيميائية.

وقُتل 5 مدنيين، وأُصيب 7 آخرون، في وقت سابق من اليوم، بعد قصف مقاتلات روسية وسورية تجمعات بلدات تخضع للمعارضة في محافظتي إدلب وحماة.