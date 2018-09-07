أمريكا تفرض عقوبات على وسطاء بين النظام السوري وداعش

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات متهمين بالتوسط بين النظام السوري وتنظيم داعش، وبتزويد دمشق بالوقود والسلاح.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه “تم تجميد كل أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات، وأنه يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم تجاريًا”.

ويُتهم محمد القاطرجي وشركة القاطرجي التي يُديرها، بالعمل كوسيط بين نظام الأسد وتنظيم داعش، خصوصًا من أجل تزويد أراض يحتلها التنظيم بالوقود.

كذلك، تتهم واشنطن القاطرجي، بنقل أسلحة وذخائر لصالح النظام تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير أغذية، وتقول إن ذلك يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات السورية.

وشملت العقوبات أيضًا، وسيطًا في سوريا يدعى ياسر عباس، الذي تتهمه أمريكا بتسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران إلى سلاح الجو السوري.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات وأفراد عاملين في سوريا ولبنان، لتوفيرهم إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للنظام السوري.

ويتعلق الأمر بشركة “آبار بيتروليوم سيرفس” اللبنانية، وشركة “سونكس للاستثمارات”، وشركة “ناسكو بوليمرز”، فضلاً عن شخصين هما عدنان العلي وفادي ناصر.