مسؤول إيراني: قمة طهران مهمة بالنسبة لسوريا خصوصًا إدلب

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، أن قمة طهران الثلاثية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والتي ستعقد الجمعة، “تكتسب أهمية” بالنسبة للتطورات في سوريا.

وقال أنصاري في مقابلة مع القناة الإخبارية للتلفزيون الإيراني، إن “القمة ستناقش موضوع مدينة إدلب وكيفية إعادتها لسيطرة الحكومة السورية”.

وأضاف أن “إدلب محافظة لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية ويجب أن تعود إلى سيطرتها”.

وأشار إلى أن “البيان الختامي للقمة سيؤكد على استمرار مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين”.

ومن المقرر أن يصل بوتين وأردوغان صباح الجمعة إلى طهران لحضور القمة.

كما من المقرر أن يلتقي بوتين وأردوغان بالمرشد الإيراني علي خامنئي عند انتهاء اجتماعهم مع روحاني.