ثقب في جدار مركبة فضاء يدفع روسيا للتحقيق فيما إذا كان متعمداً

تأمل وكالة الفضاء الروسية، أن تتوصل خلال الأسابيع المقبلة للتعرف على سبب حدوث ثقب صغير تم اكتشافه في مركبة روسية التحمت بمحطة الفضاء الدولية.

وكان أفراد طاقم المركبة اكتشفوا الأسبوع الماضي الثقب، ويبلغ قطره ملليمترين تقريبًا بالجدار الداخلي للمركبة “سويوز”، بعدما أبلغ مشغلون على الأرض عن تراجع طفيف في مستويات الضغط.

وقال مسؤولون، إن أفراد طاقم المحطة وهم ثلاثة رواد أمريكيين وروسيان وألماني لم يتعرضوا لأي خطر.

وسد الرئدان الروسيان الثقب بواسطة شريط ومانع للتسرب بعد ساعات من اكتشافه ما أوقف بصورة مؤقتة تسربًا للأكسجين.

غير أن سبب الثقب لا يزال يمثل لغزًا لمسؤولي الفضاء الأمريكيين والروس.

وقال ديمتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية يوم الاثنين، إن “شخصًا ربما ثقب عمدًا جدار المركبة خلال تصنيعها أو أثناء رحلتها في الفضاء”.

واستبعد روجوزين، تكهنات بأن الثقب ناتج عن تأثير نيزك صغير. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه القول “هناك احتمال آخر لا نستبعده وهو أن هذا حدث عمدًا في الفضاء”.

وقالت وكالة الفضاء الروسية، إنها ستنتهي من التحقيق في سبب الثقب في منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي.