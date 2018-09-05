عمال إيرانيون يحتجون على مصادرة الحرس الثوري لأراضي مصنعهم

نظم عمال إيرانيون يعملون بمصنع منتجات الألبان “بكاه” في العاصمة طهران وقفة احتجاجية؛ اعتراضًا على مصادرة أجهزة الحرس الثوري لأراضي مصنعهم بشكل غير قانوني.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء العمال الإيرانية “ايلنا”، أقدمت أجهزة قوات الحرس الثوري على مصادرة أراضي مصنع بكاه للألبان، والتي تُقدر مساحتها بـ 150 ألف متر.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العمال لا يقدرون على استعادة قطعة الأرض، رغم إصدار الجهات القضائية حكمًا بإخلائها من الجهات التي استولت عليها.

ورغم عدم تصريح الوكالة باسم أجهزة الحرس الثوري، بيد أن لافتات العمال أشارت إلى مؤسسة الحرس الثوري التي اعتبروها المسؤول الأول عن الاستيلاء على أراضي مصنعهم.

وجاء في نص إحدى اللافتات التي حملها العمال المحتجون كلمات موجهة إلى قائد الحرس الثوري حيث كانت: “في حال عدم تنفيذكم الأحكام الصادرة من القضاة المحترمين فإنكم بهذا تخضعون استقلال القضاء للتساؤلات”.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية هذه ليست الوقفة الاحتجاجية الأولى التي يُطلقها عمال مصنع بكاه، ورغم هذا لم تُقدم السلطات على حل مشكلاتهم حتى الآن.

وتأتي قضايا استيلاء الأجهزة الحكومية، لا سيما الحرس الثوري على أراضي الدولة والمصانع ضمن القضايا الأكثر انتشارًا في المحاكم الإيرانية.