الإعصار جيبي يقتل 9 على الأقل باليابان (فيديو)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء إن إعصارا قويا قتل تسعة أشخاص على الأقل في غرب اليابان كما بدأ مسؤولو مطار غمرته المياه في نقل نحو 3000 راكب بالقوارب بعدما تقطعت بهم السبل وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

والإعصار جيبي، الذي يعني “ابتلاع” بالكورية، هو أقوى عاصفة تشهدها اليابان منذ 25 عاما. ويضرب الإعصار اليابان بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع قياسي في درجة الحرارة مما أودى بحياة المئات هذا الصيف.

#TyphoonJebi linked to massive car fire & slammed ships into bridges in Japan. Equivalent to a Cat 1 #Hurricane , same as #TropicalStormGordon 's forecast status at landfall tonight. Hope #Gordon makes less trouble than #Jebi . #KHOU11 @NHC_Atlantic pic.twitter.com/DBsqwYHtec

وقضى نحو 3000 سائح الليل في مطار كانساي بجزيرة هونشو الرئيسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية أناسا يصطفون لشراء الأطعمة من متجر بالمطار.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن مسؤولي المطار بدأوا في نقل الركاب إلى مطار كوبي القريب باستخدام زوارق سريعة صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة يوميوري عن مصدر في قطاع الطيران قوله إن إعادة فتح مطار كانساي قد تستغرق من عدة أيام إلى أسبوع وإن هذا يتوقف على الأضرار.

وقالت وزارة التجارة وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من مليون أسرة في أوساكا والمناطق المحيطة بها وإنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية ورحلات القطارات.

This semi-truck was flipped on its side and crashed into the side of a bridge as Typhoon Jebi slammed the southern coast of Japan, the strongest typhoon to make landfall there in 25 years https://t.co/uW6eXB4Emm pic.twitter.com/2VDt6Ibqdw

— CNN (@CNN) September 4, 2018