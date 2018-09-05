الإعصار جيبي يقتل 9 على الأقل باليابان (فيديو)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء إن إعصارا قويا قتل تسعة أشخاص على الأقل في غرب اليابان كما بدأ مسؤولو مطار غمرته المياه في نقل نحو 3000 راكب بالقوارب بعدما تقطعت بهم السبل وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.
والإعصار جيبي، الذي يعني “ابتلاع” بالكورية، هو أقوى عاصفة تشهدها اليابان منذ 25 عاما. ويضرب الإعصار اليابان بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع قياسي في درجة الحرارة مما أودى بحياة المئات هذا الصيف.
#TyphoonJebi linked to massive car fire & slammed ships into bridges in Japan. Equivalent to a Cat 1 #Hurricane, same as #TropicalStormGordon's forecast status at landfall tonight. Hope #Gordon makes less trouble than #Jebi. #KHOU11 @NHC_Atlantic pic.twitter.com/DBsqwYHtec
— Shern-Min Chow ???????? (@ShernMinKHOU) September 4, 2018
وقضى نحو 3000 سائح الليل في مطار كانساي بجزيرة هونشو الرئيسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية أناسا يصطفون لشراء الأطعمة من متجر بالمطار.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن مسؤولي المطار بدأوا في نقل الركاب إلى مطار كوبي القريب باستخدام زوارق سريعة صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة يوميوري عن مصدر في قطاع الطيران قوله إن إعادة فتح مطار كانساي قد تستغرق من عدة أيام إلى أسبوع وإن هذا يتوقف على الأضرار.
Hurricane news in japan.keep yourself there oppa@donghae861015 @AllRiseSilver #SuperJuniorDnE pic.twitter.com/hybVw3dSNx
— Visa Patalist (@patalist) September 4, 2018
وقالت وزارة التجارة وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من مليون أسرة في أوساكا والمناطق المحيطة بها وإنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية ورحلات القطارات.
台風21号の強さがよく分かる映像集。
ほんまに関西ヤバかった。
全国の人たちに知ってほしい。
1人でも多くの人に届くように
RTお願いします。#台風21号 pic.twitter.com/giPV8l6drT
— マヂキチJAPAN【公式】 (@madikichi_japan) September 4, 2018
This semi-truck was flipped on its side and crashed into the side of a bridge as Typhoon Jebi slammed the southern coast of Japan, the strongest typhoon to make landfall there in 25 years https://t.co/uW6eXB4Emm pic.twitter.com/2VDt6Ibqdw
— CNN (@CNN) September 4, 2018