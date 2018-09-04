السلطات الروسية تتهم “غوغل” بالتدخل في الانتخابات المحلية المقبلة

اتهمت لجنة الانتخابات المركزية والادعاء العام، وهيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام في روسيا، يوم الثلاثاء، شركة غوغل الأمريكية بالتدخل في انتخاباتها المحلية المقبلة.

وقالت السلطات الروسية، بحسب صحيفة “موسكو تايمز”: “إن الشركة الأمريكية العملاقة سمحت لزعيم المعارضة، أليكسي نافالني، بشراء مساحة إعلانية على موقع يوتيوب التابع لها، لنشر مقاطع فيديو يسعى من خلالها للتأثير على توجهات الناخبين؛ الأمر الذي دفع بهذه الهيئات لتقديم شكوى ضد غوغل“.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الروسية المحلية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، لاختيار حكام الأقاليم ونواب وأعضاء الجمعيات التشريعية المحلية.

وكان المعارض الروسي نافالني، والذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن 30 يومًا بتهمة انتهاك قوانين التظاهر، قد دعا الشعب إلى التظاهر في ذلك اليوم رفضًا لمشروع قانون حكومي يقضي برفع سن التقاعد وزيادة الضرائب.