الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال ناشط مقدسي بزعم تلقي أموال من حماس

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الثلاثاء، إنه اعتقل ناشطًا من حركة حماس الأسبوع الجاري، في مدينة القدس المحتلة، وصادر أموالًا من منزله تعود ملكيتها للحركة.

وذكر الشاباك أن “عملية الاعتقال تمت يوم الأحد الماضي بعد معلومات استخبارية، تفيد بأن المعتقل كان يتلقى أموالًا من حماس كدعم لنشاطات الحركة”، لافتًا إلى مصادرة مبلغ 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) من منزله.

وأشار الشاباك إلى أنه صادر 300 ألف شيكل (83 ألف دولار) إلى جانب عدد من السيارات والذهب من منازل 7 عوائل فلسطينية أخرى، تلقت أموالًا من الناشط الذي تم اعتقاله.