صحيفة: أمريكا عرضت الكونفدرالية على عباس وليس إسرائيل

نفت مصادر سياسية إسرائيلية الإثنين، أن تكون الحكومة الإسرائيلية وراء فكرة إقامة كونفدرالية أردنية – فلسطينية، مؤكدة أن الولايات المتحدة هي التي اقترحت ذلك على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن المصادر الإسرائيلية التي لم تسمها القول: إن عباس تلقى عرضًا أمريكيًا بشأنها “ليست فكرة إسرائيلية”، وذلك تعقيبًا على ما أكده عباس الأحد، بشأن مقترح قدمه إليه المبعوثان الأمريكيان غاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، يقضي بإقامة كونفدرالية أردنية-فلسطينية.

ونوهت المصادر إلى أن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو وجوب إبرام الاتفاق مع الفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة، وأن يقود في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع بقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غربي غور الأردن.

وكانت تصريحات عباس حول الكونفدرالية قد أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية الأردنية والفلسطينية، ما دفع المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات الأحد، للتأكيد على رفض المملكة فكرة الكونفدرالية مع الضفة الغربية، وذكرت، بحسب وسائل إعلام عربية، أن “ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن”، مشيرة إلى أن موقف المملكة من حل الدولتين ثابت وواضح.