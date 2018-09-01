وزير بريطاني في إيران‎ للمرة الأولى منذ انسحاب ترامب من “النووي”

أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الإيراني في طهران، في أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لإيران، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية في 2015.

وتحاول بريطانيا ودول أوروبية أخرى موقعة على الاتفاق، الإبقاء عليه حيًا، رغم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن بيرت التقى بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف: “تناولت المحادثات أساس التعاون الاقتصادي وآليات المعاملات المالية والنقدية بين البلدين، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي”.

وأشار التلفزيون، إلى أن الطرفين بحثا أيضًا التطورات الإقليمية.

وقال بيرت في بيان قبل زيارته: “ما دامت إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق، سنظل ملتزمين به، إذ نعتقد أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة”.

ومن المتوقع أن يبحث بيرت أيضًا قضية مزدوجي الجنسية، المعتقلين في إيران.

وتسعى بريطانيا للإفراج عن نازانين زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة “تومسون رويترز”، اعتقلت في أبريل/نيسان 2016، في أحد مطارات طهران، بينما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع ابنتها التي بات عمرها الآن أربعة أعوام، عقب زيارة لأسرتها في إيران.

واتهمت بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية. ونفت عائلتها ومؤسسة “تومسون رويترز” الاتهامات.

و”تومسون رويترز” هي مؤسسة خيرية مستقلة عن رويترز، وتعمل بشكل مستقل عن خدمة رويترز الإخبارية.

ومن المقرر أن يلتقي بيرت مع منظمات غير حكومية خلال زيارته، التي تستمر يومين، وسيبحث خلالها أيضًا دور إيران في الصراعات، في سوريا واليمن.