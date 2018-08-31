إيران: قرار العبادي إقالة رئيس “الحشد الشعبي” خاطئ

وصفت إيران قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإقالة فالح الفياض مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة “الحشد الشعبي” من منصبه، بالخاطئ، مشيرة إلى أنها “ترصد المواقف الصادرة من العراق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريحات صحفية، بشأن إقالة الفياض القريب من طهران: “إن بلاده ترصد كافة التصريحات، والمواقف الصادرة من القيادات العراقية، وهذه الإقالة قرار خاطئ”.

وأضاف: “في الأيام المقبلة سنعلن عن موقف إيران حول ما يجري، وسنتخذ الإجراءات المطلوبة”، داعيًا حكومة حيدر العبادي إلى اتخاذ مواقف تصب في مصلحة الشعب العراقي، وتعبر عن إرادته، بحسب تعبيره.

وتابع قاسمي: “يجب أن تمنع الحكومة العراقية التدخل الأجنبي، ونحن نرصد ونتابع كل ما يجري في العراق بدقة عالية”.

وقال العبادي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، الخميس، إنه “بالنظر إلى انخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه”.

وتعمل طهران عبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، منذ فترة، على إحداث خلاف داخل ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ومنع ترشحه لولاية ثانية بعدما أعلن مطلع الشهر الجاري تمكسه بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتحاول إيران حشد الكتل العراقية الفائرة بالانتخابات في ائتلاف واحد بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مقابل العبادي.