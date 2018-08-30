جنوب السودان.. زعيم المعارضة المسلحة يوقع الاتفاق النهائي للسلام بالأحرف الأولى

أعلن السودان، أن زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان ريك مشار، ومجموعة “سوا” وقعا اليوم الخميس على الاتفاق النهائي للسلام بالأحرف الأولى.

وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السودانية صلاح قوش، ومستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، ووسيط الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) إسماعيل واس، بحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”.

وأكد وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، في تصرحيات، أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى مرحلة تنفيذ بنود الاتفاق، والتأكيد على وقف إطلاق النار الشامل.

وقال الدرديري: “سينخرط الضامنون من السودان وأوغندا لعقد ورشة في الخرطوم، غدًا الجمعة، لتطوير الآليات المتفق عليها؛ خاصة تجميع القوات، والفصل بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، والتدريب الموحد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مواقيت زمنية لتنفيذ الاتفاق.