ألمانيا توقف دعم مؤسسة إسلامية مقربة من تركيا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن بلاده لم تعد تقدم دعمًا لمشاريع خاضعة لإشراف الاتحاد الإسلامي – التركي للشؤون الدينية في ألمانيا “ديتيب”، بعد مراجعة آلية الدعم المعمول بها، حيث لم توافق منذ عام 2017 على طلبات جديدة لدعم مشاريع تابعة للاتحاد.

ويخضع “ديتيب”، الذي يتخذ من مدينة كولونيا مقرًا له، لإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية في أنقرة، ويطالب اليسار واليمين في ألمانيا بوقف الدعم عنه، واعتبرها ممثلون عنهم خطوة متأخرة.

وعلّقت سفيم داغديلين، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، على هذه الخطوة قائلة: “من الغريب والخطير أن يتم دعم اتحاد المساجد، الذي توجهه تركيا بأموال ضرائب ألمانية، حتى بعد فضيحة تجسس الأئمة على الولايات”.

ومعلقًا على قرار الحكومة، قال كريستوف فريس، خبير الحزب المسيحي الديمقراطي في الشؤون الداخلية، في تصريح لصحيفة” بيلد”، اليوم الخميس: “لا يمكن لمن ينشر القومية وينشر الكراهية ضد المسيحيين واليهود، ومن ليس له دين ويتجسس هنا بتكليف من الحكومة التركية أن يكون شريكًا في مكافحة التطرف الديني في ألمانيا”.

وتحوّلت الأنظار إلى الاتحاد مؤخرًا، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تصور أطفالًا في مساجد تابعة للاتحاد يمثلون مشاهد لمحاربين يحملون رايات تركية، كما ترددت أنباء أن أئمة بعض المساجد التركية طلبوا معلومات من المصلين حول أتباع المعارض التركي فتح الله غولن.