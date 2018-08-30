مصرع 17 شخصًا بسقوط طائرة عسكرية في إثيوبيا

سقطت طائرة عسكرية إثيوبية شرق البلاد اليوم الخميس، وعلى متنها 17 شخصًا.

ولقي جميع من كانوا على الطائرة مصرعهم جراء الحادث، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، في منطقة “لومي” شرق البلاد.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، نقلًا عن الجيش، فإن جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 17 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الحادث، مشيرة الى أن من بين الضحايا امرأتين وطفلين.

وأفادت الوكالة أن الطائرة المنكوبة سقطت بعد أن أقلعت من مدينة دريدوا (شرق) باتجاه مدينة بشفتو، التي تبعد 48 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا دون ذكر أسباب سقوط الطائرة.

وأشارت إلى أن الطائرة احترقت تمامًا، وسقطت على الأرض بعد احتراقها في الجو دون مزيد من التفاصيل.

ولم توضح الوكالة على وجه الدقة هوية ضحايا الطائرة، أو سبب وجود مدنيين على متنها.