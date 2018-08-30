الدفاع الروسية: سنجري الشهر المقبل تدريبات عسكرية في البحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها ستجري الشهر المقبل تدريبات عسكرية في البحر المتوسط .

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها، إنها ستجري تدريبات عسكرية في البحر المتوسط في الفترة من الأول من سبتمبر/ أيلول وحتى الثامن من ذات الشهر، تشارك فيها 25 سفينة و30 طائرة.

وتأتي التدريبات وسط تصاعد التوترات بين روسيا والغرب؛ بسبب إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وتعليقا على التدريبات البحرية الروسية المقررة في البحر المتوسط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن “الوضع في إدلب يبررها”.

ووصف بيسكوف، محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة بأنها “بؤرة للإرهابيين”، قائلا إن “استمرار هذا الوضع لن يكون جيدا”.