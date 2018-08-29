عمال “سد النهضة” يضربون عن العمل منذ 5 أيام

أعلن التلفزيون الأثيوبي الرسمي الأربعاء، عن أن العمال في مشروع سد “النهضة” مضربون عن العمل منذ عدة أيام؛ بسبب مطالب لم تلق استجابة من إدارة المشروع.

وقال التلفزيون إن “المطالب التي رفعها العاملون بالسد تتمثل في زيادة المرتبات نظرًا لظروف المنطقة الصعبة، وتحسين الخدمات الأساسية والتأمين الصحي والحقوق”.

وعبر اتصالات هاتفية، نقل التلفزيون الأثيوبي إفادات عدد من العاملين بالمشروع، الذين اتهموا شركة “ساليني إمبريجيلو” الإيطالية، المقاول الرئيسي في المشروع، بمعاملتهم “بشكل سيىء وغير لائق”.

واشتكى العمال من أنهم “مهددون دائمًا بالطرد مع عدم الحصول على أي مستحقات نظير خدمتهم”.

كما نقل التلفزيون إفادات للمدير المؤقت لمشروع السد، المهندس الأثيوبي أفريم ولد كيدان، اعتبر فيها أن “مطالب العمال المضربين مشروعة”، وقال إن “إدارة المشروع تعمل على الاستجابة لها”.

وأقر رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد علي، السبت الماضي خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء سد “النهضة”، التي كان مقررًا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة “ميتك” الأثيوبية؛ إحدى شركات المقاولات التابعة لقوات الدفاع الوطني (الجيش).

وقال إن “تأخر أعمال البناء في المشروع، التي بدأت في 2011، يرجع لإخفاق شركة ميتك في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد بما في ذلك التوربينات المطلوبة”.

وأشارالرئيس إلى أن “ذلك دفع حكومته إلى أن نقل العقد من شركة الإنشاءات الأثيوبية إلى مقاول آخر ساليني إمبريجيلو، لديه إمكانيات وخبرة عالمية من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله”.

وفي 2 أبريل/نيسان 2011، أطلقت أثيوبيا مشروع “سد النهضة” الذي يتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز” على الحدود الأثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا.

والثلاثاء دعت القاهرة، أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن “سد النهضة”، لضمان تحقيق المصالح التنموية لأثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس مخابراتها العامة عباس كامل، مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، في العاصمة أديس أبابا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتطرّق اللقاء إلى “الإعداد لقمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على هامش منتدى الصين أفريقيا، في بكين، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل”.