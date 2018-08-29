خامنئي: قد نتخلى عن الاتفاق النووي ولن نتفاوض مع الأمريكيين الوقحين

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، عن أن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد الانسحاب الأمريكي منه، إذا لم يخدم مصالحها، ملقيًا بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي اليوم الأربعاء عنه قوله إن “الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه”.

وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني ومجلس الوزراء، أن على طهران أن تفقد الأمل” في أن تنقذ أوروبا الاتفاق”، لافتًا إلى أن “طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين الوقحين على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي”.