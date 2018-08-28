ماتيس يرفض خصخصة القوات في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء رفضه اقتراحًا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإحلال قوات أمن خاصة محلها.
وقال ماتيس للصحفيين “عندما يضع الأمريكيون مصداقية بلدهم على المحك، فإن خصخصتها ليست فكرة حكيمة على الأرجح”.
وسبق لإريك برنس الرئيس السابق لشركة أمن عسكرية خاصة كانت تعرف باسم بلاكووتر، أن وصف في مناسبات عدة خطة كهذه بأنها السبيل لتخفيف التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان بعد 17 عامًا على النزاع هناك.
ويوجد حاليًا نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان يشكّلون النواة الرئيسية لمهمة حلف شمال الأطلسي هناك لدعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية.