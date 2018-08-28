الصين تنشئ معسكر تدريب في أفغانستان لمحاربة “الإرهاب”

بدأت الصين إنشاء معسكر تدريب للقوات الأفغانية؛ لتعزيز قدرتها على محاربة “الإرهاب“، وذلك في ممر حدودي يربط بين البلدين.

ونقلت صحيفة “تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، عن مصادر مقربة من الجيش (لم تكشف عنها)، أنه من المحتمل أن يرسل الجيش الصيني مئات من عناصره أو ربما كتيبة كاملة للمعسكر في ممر واخان الحدودي، فور اكتماله.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح متى يعتزم الجيش الصيني افتتاح ذلك المعسكر الذي اعتبره أحد المصادر “مشروعًا مكلفًا ولكنه يستحق العناء”.

والممر المذكور عبارة عن شريط ضيق من الأراضي الوعرة التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة، يمتد لمسافة 350 كيلومترًا من إقليم باداخشان شمال أفغانستان، لإقليم شينغيانغ ذي الأغلبية المسلمة، شمال غرب الصين، وفق الأناضول.

وقالت مصادر للصحيفة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الجيش الصيني أرسل أكثر من كتيبة إلى جيبوتي، العديد من عناصرها مهندسون وبناة، مع عدد قليل من القوات القتالية لإجراء تدريبات حية، وتضم الكتيبة عادة أكثر من 500 جندي.