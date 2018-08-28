روسيا: سوريا ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ ‎بعد إعادة الإعمار

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.

وقال سيرغي شويغو في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية، “إنه منذ 2015، عندما بدأ تحرير بلدات وقرى تدريجيًا، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “تم الآن خلق كل فرصة لعودة حوالي مليون لاجئ أيضًا”.

وتابع: ” أعمال إعادة بناء البنية التحتية مستمرة، ويجري إعادة بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن سوريا من البدء في استقبال لاجئين”.

وتدخَّلت روسيا الحليف الرئيس لنظام بشار الأسد عسكريًا في سوريا منذ أيلول/ سبتمبر 2015؛ ما أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم داعش، وإضعاف المجموعات المسلحة إلى حد كبير.

والحرب التي اندلعت في 2011 وتعدُّ الأكثرَ دمارًا منذ الحرب العالمية الثانية، أدت إلى نزوح أكثر من نصف الشعب السوري، فرّ معظمهم إلى دول مجاورة وخصوصًا تركيا والأردن ولبنان.

وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب عودة اللاجئين في قمة في هلسنكي الشهر الماضي، حيث قالت موسكو، إنها اقترحت على واشنطن خطة للتعاون في مسألة عودتهم إلى سوريا، لكن التفاصيل لم تؤكد بعد.