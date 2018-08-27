ترامب يرضخ للضغوط ويأمر بتنكيس العلم تكريمًا لماكين

رضخ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، للضغوط وأصدر أمرًا بتنكيس العلم الأمريكي، مدة أسبوع، تكريمًا للسناتور الجمهوري، جون ماكين، الذي فارق الحياة قبل يومين.

وقال ترامب في بيان: “رغم خلافاتنا السياسية، فإنني أحترم الخدمات التي قام بها السناتور جون ماكين لبلدنا”.

وأضاف ترامب: “تكريمًا له، وقعنا إعلانًا لتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وجميع المباني العامة، وكذلك المنشآت العسكرية والسفارات والقنصليات وغيرهما من المرافق في الخارج”.

وبدأ تنكيس العلم اليوم على أن يستمر مدة أسبوع، وفق البيان.

وأعلن ترامب أن نائبه مايك بنس سيلقي كلمة تأبينية في حق ماكين، خلال حفل سيقام في مبنى الكونغرس، يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار تنكيس العلم بعد انتقادات واسعة وجهتها وسائل الإعلام الأمريكية لترامب، بسبب تأخر صدور بيان عن البيت الأبيض حول وفاة ماكين.

وكان ماكين من أبرز منتقدي سياسات ترامب، من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن معارضته لعدد من سياساته الداخلية والخارجية.

وفارق ماكين الحياة، السبت الماضي، عن 81 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ.