عمران خان يعد بالتصدي لحملة هولندية مسيئة للإسلام في الأمم المتحدة

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، بأن يثير في الأمم المتحدة قضية الإساءة للإسلام، في ظل اعتزام نائب هولندي يميني، تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.

وسبق أن شهدت باكستان مظاهرات حاشدة ردًا على الرسوم المسيئة للإسلام، ويبدو أن خان يحاول كسب السبق وقطع الطريق على أي قوى أخرى في كسب القضية ببداية مشواره رئيسًا للحكومة، كما يرى محللون.

وقال خان، الإثنين، في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه، إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية، بحسب صحيفة “دون” المحلية.

وأضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة “كان لابد أن تتم منذ سنوات”، وضرب مثلًا بالدول التي تجرم إنكار “الهولوكوست”، وفق الأناضول.

وتابع: “لدى أربع دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا شيئًا يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا بصفتنا مسلمين مرارًا وتكرارًا”.

ومرر أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم، قرارًا يدين مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام، دعا إليها البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، غيرت فيلدرز، كما استدعت الخارجية الباكستانية، الإثنين الماضي، القائم بأعمال السفير الهولندي في إسلام آباد، احتجاجًا على هذه المسابقة.

وتم أيضًا توجيه ممثلي باكستان الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لبحث الأمر مع الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات الأخرى ذات الصلة، وفق بيان للخارجية الباكستانية.